Deslizamento de terra interdita BR-376 em Guaratuba e carros são atingidos

Um deslizamento de terra no km 669 da BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, interditou a rodovia em ambos os sentidos na noite desta segunda-feira (28), segundo a concessionária Arteris Litoral Sul (ALS).

Nas redes sociais, o prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, afirmou que o carro onde ele e o motorista Claudio Margarida estavam foi atingido. Ele relata que quebraram o vidro do veículo e conseguiram sair a pé pela rodovia, sem ferimentos.