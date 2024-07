Dunga e esposa sofrem acidente na BR-116

Neste sábado (13), Carlos Caetano Bledorn Verri, mais conhecido como Dunga, ex-jogador e ex-técnico da seleção brasileira de futebol, e sua esposa estiveram envolvidos em um acidente na BR-116, próximo a Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba.

O carro em que estavam capotou e no quilômetro 39 da rodovia. Felizmente, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ambos estão bem e apresentam apenas lesões leves. Eles foram prontamente atendidos pela equipe médica da concessionária Autopista Regis.

Ainda não temos detalhes sobre as circunstâncias do acidente, mas o teste do bafômetro realizado no local teve resultado negativo para o consumo de álcool. Dunga e sua esposa foram encaminhados ao Hospital Angelina Caron para avaliação médica.