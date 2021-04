Em Mandaguari jovem de 20 anos é executado com quatro tiros

Jovem de 20 anos, identificado a princípio como sendo Carlos Daniel da Silva, morador do Jardim São Marcos em Mandaguari, foi alvejado com arma de fogo na tarde deste sábado 3 de Abril.

O crime ocorreu no interior de uma residência situada na Rua José Romeiro Garcia, por volta das 15h30. De acordo com as informações, o imóvel teria sido invadido por dois homens que ocupavam uma motocicleta de cor vermelha.

Após assassinar o morador, os criminosos fugiram tomando rumo ignorado. O socorro foi acionado, porém o rapaz já estava em óbito. O rapaz que foi a óbito, foi atingido por dois tiros na cabeça, um no peito e um no pescoço, segundo informações a arma utilizada é uma 9mm.

