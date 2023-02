Nesta quinta-feira (23) foi realizada uma operação conjunta entre a Policia Civil e Militar para prender um foragido da Justiça que havia se evadido do presídio de Apucarana.

O fujitivo é acusado de porte ilegal de arma de fogo, roubo e homicídio e estava escondido no Jardim Progresso. Com a realização do cerco no local, fora dada voz de prisão para o autor de 28 anos, sendo conduzido a Delegacia de Policia Civil de Mandaguari para as providências cabíveis.