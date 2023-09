Frente fria deve provocar temporais e ventos intensos no Paraná

Uma nova frente fria avança sobre o Paraná nesta quarta-feira (13) e, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), deve causar temporais ainda durante a madrugada.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também divulgou um alerta para tempestade. De acordo com o órgão, espera-se uma chuva intensa com volume entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Além disso, os municípios paranaenses também devem ser atingidos por ventos intensos, com velocidades variando entre 60 e 100 quilômetros por hora.

O alerta abrange diversas regiões do estado, incluindo o Centro Ocidental Paranaense, Noroeste Paranaense, Oeste Paranaense, Sudeste Paranaense, Sudoeste Paranaense e Centro-Sul Paranaense. Ao todo, são 170 municípios em estado de alerta, o que representa quase metade do território paranaense.

Além das chuvas intensas, uma das preocupações é a possibilidade de queda de granizo, o que pode causar danos materiais e colocar a segurança da população em risco.