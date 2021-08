Governador autoriza promoções e progressões a 9.860 profissionais da Segurança Pública

O governador Carlos Massa Ratinho Junior autorizou nesta terça-feira (17) o pagamento de promoções e progressões a 9.860 profissionais da Secretaria de Estado da Segurança Pública. O avanço na carreira, com a destinação de R$ 19,2 milhões até o final do ano, faz parte de uma série de melhorias implantadas pelo Governo do Estado na área, que inclui também a modernização da frota, armamentos e equipamentos, além de outras medidas de valorização das forças de segurança.

Serão beneficiados 6.882 policiais e bombeiros militares (oficiais e praças), 1.546 profissionais da Polícia Civil, 181 da Polícia Científica e 1.251 agentes penitenciários. Em maio, o governador já tinha autorizado a promoção de 115 oficiais e de 554 praças, ao custo de R$ 6,5 milhões, além da regulamentação da diária extrajornada para as Polícias Civil, Militar e Científica.

Além disso, na semana passada foram entregues 160 novos veículos para as Polícias Civil e Militar, um investimento de R$ 28,6 milhões. “Entre os desafios que tínhamos para a área da segurança estava a modernização dos equipamentos e da frota e a valorização desses profissionais que são essenciais para o Paraná”, disse o governador. “Em termos de preparo, nossas forças de segurança não perdem para nenhuma outra do mundo, por isso merecem a valorização e os equipamentos mais modernos que existem”.

O planejamento na secretaria estadual da Segurança Pública traz reflexos positivos no dia a dia, destacou Ratinho Junior. “Os índices de criminalidade estão caindo, a Polícia Civil tem melhorado a qualidade e o patamar de trabalho e a Polícia Militar está presente em todos os municípios paranaenses, graças à regulamentação da diária extrajornada, protegendo as nossas cidades”, afirmou.

O secretário estadual da Segurança Pública, Romulo Marinho Soares, explicou que junto à valorização profissional, o Governo do Estado também prevê a contratação de novos agentes com a realização dos concursos públicos, que foram adiados por causa da pandemia. O da PM foi realizado em junho e o da Polícia Civil está previsto para acontecer em outubro.

“A promoção e progressão de quase 10 mil integrantes da Segurança Pública representam a valorização do nosso pessoal. Isso nos obriga a trabalhar ainda mais, os trabalhadores se sentem motivados a fazer um excelente trabalho em prol da população paranaense”, disse Marinho. “Junto a isso, fizemos há dois meses o concurso para a contratação de 3 mil policiais militares e está previsto para outubro o concurso para delegados, investigadores e papiloscopistas para a Polícia Civil”.

O QUE SÃO – A progressão na carreira é a mudança de referência para outra imediatamente superior, dentro da mesma classe. Ela pode ocorrer por antiguidade, a cada cinco anos de efetivo exercício no cargo, sendo equivalente a uma referência salarial; ou por merecimento, após o cumprimento do estágio probatório, mediante a apresentação de cursos e respeitando o intervalo de quatro anos entre as concessões.

A promoção é a mudança de classe para outra imediatamente superior. Ela ocorre, alternadamente, pelos critérios de antiguidade e merecimento, sendo que na primeira promoção o servidor deverá optar pelo critério que entender mais conveniente.

“Elas representam a ascensão profissional na carreira. É isso que o policial espera, uma contrapartida pela dedicação, o trabalho e empenho. É a forma que temos para premiar os profissionais civis e reconhecer o trabalho que eles prestam”, afirmou o delegado-geral da Polícia Civil, Sílvio Rockenbach.

“O Governo do Estado sinalizou pelo pagamento das promoções e progressões, que viabilizam o crescimento do policial na carreira. Esse reconhecimento é muito importante”, disse o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Hudson Leôncio Teixeira.

Além dos profissionais da segurança, na semana passada o governador autorizou o pagamento de progressões e promoções a 16.319 servidores da Seed/PR (Secretaria de Estado da Educação e do Esporte), entre professores e funcionários administrativos, com valor estimado de R$ 128,1 milhões.

AEN.