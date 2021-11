Governador entrega 155 motocicletas BMW para Polícia Militar do Paraná

A renovação da frota da Polícia Militar do Paraná avançou, nesta sexta-feira (19), com a entrega de 155 novas motos BMW pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior. A ação faz parte do planejamento estratégico da secretaria estadual de Segurança Pública, ampliando a capacidade de policiamento motorizado no Estado. A entrega foi realizada em um evento em Vila Velha, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais.

“É uma meta do nosso governo modernizar as polícias Militar e Civil e investir pesado em segurança pública. Esse planejamento tem reduzido drasticamente nossos números de violência. Valorizamos nossos policiais com treinamentos e equipamentos”, afirmou o governador.

Os veículos foram destinados junto de capacetes, EPIs e rádios comunicadores. O investimento foi de R$ 12.693.692,45 – inteiramente financiado por emendas parlamentares federais. O custo de cada motocicleta foi de R$ 81.894,79. A distribuição das motos será realizada segundo os valores repassados pelos deputados federais. Elas serão divididas entre as seis regiões da PMPR.

Entre as vantagens das novas motocicletas está uma maior potência, o que permite mais agilidade nas atividades dos militares. O secretário estadual de Segurança Pública, coronel Rômulo Marinho, disse que as motos têm potência de 850 cilindradas, o que supera o equipamento que os policiais utilizavam previamente.

“As motos da Polícia Militar até pouco tempo atrás eram de calibre muito pequeno. Planejamos a compra de motos mais possantes para chegar mais rapidamente aos locais de conflito. A população precisa de uma pronta resposta. Estamos focados em modernizar cada vez mais a segurança pública do Paraná”, destacou o secretário.

Marinho ressaltou que o modelo foi escolhido após a análise de diversos fatores, como economia, manutenção e experiência dos profissionais para dirigir. “Com tudo isso consolidado, fizemos a opção pela BMW”, afirmou.

CAPACITAÇÃO – Para potencializar seu uso, a Polícia Militar capacitou policiais de diferentes regiões do Estado. Foram realizados um treinamento de pilotagem de 65 horas e um treinamento de três meses de Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas).

“Nossos policiais estão nas ruas aptos a oferecer o melhor para a sociedade”, destacou o comandante-geral da PMPR, coronel Hudson Leôncio Teixeira.

Ele explica que, ao melhorar as condições de trabalho dos policiais, quem usufrui dos investimentos ao final é a própria população. “Primeiramente quem ganha com isso é o policial, que vai ter um equipamento adequado e condizente com a realidade do Estado. As motos propiciam uma melhor condição de pilotagem. Para a sociedade, quanto mais seguro o policial estiver e mais rápido ele chegar à ocorrência, melhor”, afirmou.

