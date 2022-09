Governador lamenta morte de Rainha Elizabeth

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, expressa condolências ao povo britânico pela morte da Rainha Elizabeth II, aos 96 anos, ocorrida nesta quinta-feira (8). Como símbolo de pesar, as bandeiras na frente do Palácio Iguaçu serão hasteadas a meio mastro.

Ela nasceu em 1926 e foi coroada Elizabeth 2ª em uma cerimônia realizada em Londres em 1953. Durante os 70 anos de reinado enfrentou guerras, conflitos internacionais, uma pandemia e diversas mudanças globais.

-LEIA MAIS: Rainha Elizabeth II morre aos 96 anos nesta quinta-feira (8)

O governador lembrou que ela foi uma das figuras públicas mais importantes das últimas décadas. Foi a monarca mais longeva da história do Reino Unido.

“O falecimento da rainha Elizabeth II é uma grande perda para o mundo. Uma figura histórica dos séculos XX e XXI. Meus sentimentos a todos os cidadãos britânicos e à família real”, declarou o governador.

Com informações do TnOnline