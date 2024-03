Idoso fica em estado grave após ser atropelado por motociclista em Maringá

Na manhã desta segunda-feira (25), um idoso de 65 anos, portador de deficiência intelectual, ficou gravemente ferido após ser atropelado por um motociclista na Avenida Euclides da Cunha, no cruzamento com a Avenida Doutor Luiz Teixeira Mendes, em Maringá, no noroeste do Paraná.

De acordo com o Tenente André Bueno, oficial do Corpo de Bombeiros, o idoso estava atravessando a rua quando foi atingido pela moto. Ele sofreu uma fratura no fêmur e foi imediatamente levado ao Hospital Universitário de Maringá. Mesmo com a gravidade dos ferimentos, o idoso foi estabilizado pelas equipes de socorro no local do acidente.

O motociclista também se feriu, apresentando lesões na região da face. Ele recebeu os primeiros atendimentos no local por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado a um hospital para receber tratamento médico.

As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. A ocorrência serve como alerta para a importância da segurança no trânsito e do respeito aos pedestres e demais condutores.