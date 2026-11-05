Incêndio destrói casa de madeira em Maringá e deixa duas pessoas feridas

Um incêndio destruiu uma residência de madeira na manhã desta quinta-feira (5), na Rua Caracas, na Vila Morangueira, em Maringá. Duas pessoas ficaram feridas, sendo que uma mulher, de 59 anos, precisou ser intubada devido à gravidade de seu estado de saúde.

O incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No momento em que as chamas começaram, um casal estava dentro da residência.

A mulher recebeu os primeiros atendimentos da equipe médica do Samu e precisou ser intubada ainda durante o atendimento. Na sequência, foi encaminhada ao Hospital Universitário de Maringá.

A segunda pessoa também sofreu ferimentos, mas até o momento não foram divulgadas informações detalhadas sobre seu estado de saúde.

De acordo com relatos de moradores, a região estava sem fornecimento de energia elétrica, e o serviço teria sido restabelecido apenas na residência atingida pouco antes do início do incêndio.

A principal suspeita é de que um curto-circuito tenha provocado as chamas. No entanto, as circunstâncias do ocorrido ainda deverão ser investigadas.

O Corpo de Bombeiros atuou no combate ao fogo, que destruiu a estrutura de madeira do imóvel.

Com informações do GMC Online.