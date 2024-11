Na tarde desta quarta-feira (13) a Polícia Civil de Jandaia do Sul prendeu um jovem em uma residência no centro de Jandaia do Sul. Na casa havia 450 pedras de crack. 1,5 Kg de maconha e uma arma de fogo. Os policiais também localizaram dois pés de maconha.

O preso alegou ser usuário de drogas, mas foi autuado pelo tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.