Justiça determina volta de Do Carmo à Assembleia

O ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal (STF) deferiu na tarde desta quinta-feira (2), a liminar que concede a volta do mandato do deputado estadual Do Carmo, que deve assumir o cargo nas próximas horas.

A liminar é por conta da cassação por parte do Tribunal Superior Eleitoral (STF) do deputado estadual Fernando Francischini, em 2021.

Com a decisão, além de Do Carmo e Francischini, voltam para a Assembleia Legislativa Emerson Bacil e Cassiano Caron.

Do Carmo é de Maringá, e como deputado estadual enviou inúmeros recursos para Mandaguari, principalmente para a área da Saúde.

Por Fernando Damas.