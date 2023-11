Lances para leilão de 200 veículos da frota do Estado começam na segunda-feira

(AEN) Com mais de 200 veículos recuperáveis, os lances para o leilão de automóveis promovido pelo Governo do Paraná, por meio da Secretaria da Administração e da Previdência, serão liberados a partir da próxima segunda-feira (20). Para efetuar os lances, os interessados devem se cadastrar no portal do leiloeiro oficial contratado para o certame.

Há lances a partir de R$ 438 nos lotes de sucatas. Entre os veículos recuperáveis, carros populares, caminhonetes e modelos sedans, como um Renault Fluence 2012 com lance inicial de R$ 8.874,75 e modelos clássicos como um Fiat Uno de 1992, com lances a partir de R$ 1.194.

“Esta edição do leilão de veículos é a que possui mais automóveis com potencial de serem recuperados e voltarem a rodar. Além disso, é uma maneira do Estado diminuir custos com a manutenção dos veículos que já não estão sendo mais usados pelo Poder Executivo, gerando receita e possibilitando a aplicação dos recursos em projetos e ações para a população do Estado”, explica a secretária da Administração em exercício, Luiza Cabel Corteletti.

Segundo ela, nos últimos três anos já foram arrecadados mais de R$ 17 milhões com a promoção de leilão de veículos e sucatas.

As informações detalhadas sobre cada item disponível estão publicadas no site oficial do certame, mas ainda é possível visitar os lotes, conforme cronograma específico. Desta vez, há veículos em pátios de Curitiba, Colombo, São José dos Pinhais, Maringá e Londrina. Os lances, no entanto, podem ser realizados de qualquer lugar, desde que o novo proprietário se responsabilize pelo transporte do veículo em caso de arremate.

Confira as datas e endereços para visitação aos pátios:

Curitiba

Pátio da Emater – Rua Engenheiro Gastão Chaves, nº 162, Santa Cândida

Visita dia 20/11/2023, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h

Colombo

Pátio da SEED – Estrada da Graciosa, nº 7.400, Jardim Boa Vista

Visita dia 21/11/2023, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h

São José dos Pinhais

Pátio da Polícia CivilRua Vanderlei Moreno, nº 14.000, Borda do Campo

Visita dia 22/11/2023, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h

Londrina

Pátio do Iapar – Rodovia Celso Garcia Cid, km 375, Conjunto Ernani Moura Lima II

Visita 23/11/2023, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h

Maringá

Pátio do IBC – Rua Francisco Ferreira de Miranda, º 1976, Parque Residencial Aeroporto

Visita dia 24/11/2023, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.

Serviço:

Leilão de Veículos e Sucatas

Início dos lances: 20/11

Local: Portal Oficial do Leiloeiro