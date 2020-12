Um motociclista, que pilotava uma Honda Fan, com placa de Bom Sucesso, ficou ferido após colidir com um caminhão na BR-369, em frente ao Recanto do Geremias, no final da tarde desta quinta-feira (10).

Daniel, de 27 anos, morador em Marumbi, foi socorrido pela equipe da Defesa Civil e encaminhado ao Hospital da Providência em Apucarana pelo SAMU.