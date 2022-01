Motorista morre na hora em acidente com caminhão

Um motorista, de 24 anos, morreu na hora durante um acidente com caminhão registrado neste domingo (16), por volta das 16 horas, em Wenceslau Braz. A colisão frontal ocorreu na PR-092, Km 244+600m.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o jovem, que conduzia um VW/Gol, com placas de Wenceslau Braz, vinha da cidade de Calogeras, quando bateu de frente com VW/24.280, com placas de Faxinal dos Guedes.

O caminhão era conduzido também por um homem, de 24 anos, que ficou levemente ferido. As equipes da Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Civil, de Arapoti, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estiveram no local do acidente.

TnOnline