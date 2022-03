Ônibus cai em ribanceira e deixa 10 mortos e 21 feridos

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) registrou um grave acidente na noite desta quarta-feira (30), por volta das 22 horas, na PR-090, no trecho da Serra Fria, em Sapopema, na região do Norte Pioneiro do Paraná. Um ônibus com 30 trabalhadores de vários locais do Brasil caiu em uma ribanceira, deixando 10 pessoas mortas e outras 21 feridas.

Conforme a PRE, o veículo trafegava pela PR-090, sentido São Jerônimo da Serra/Sapopema, quando no KM 268, o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou na margem esquerda. Chovia no momento em que o acidente ocorreu.

A polícia informou que os socorristas trabalharam no resgate dos feridos e que as vítimas foram encaminhadas para hospitais da região. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo viajava de Três Lagoas (MS) para Telêmaco Borba, localizada nos Campos Gerais do Paraná.

Leia mais no TnOnline