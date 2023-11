PREMIAÇÃO DO CONCURSO CARTAZ SOBRE A PAZ EM MANDAGUARI

Nesta terça-feira(31/10), o Lions Clube de Mandaguari, fez a entrega da premiação aos alunos do Colégio Estadual Vera Cruz/CEVEC, que participaram do Concurso do Cartaz sobre a Paz de 2023,sob o lema “Ouse Sonhar”, destacando-se os três primeiros colocados, nesta ordem:

1º lugar: Aluna Mariana Alvares Lopes – recebeu um prêmio em dinheiro de R$ 300,00, além do Certificado de vencedora do concurso a nível local; 2º lugar: Amábile Almeida Milani – recebeu prêmio de R$ 250,00 e um certificado de Apreciação; 3º lugar: Breno Rafael da Silva – recebeu prêmio de R$ 200,00 e um certificado de Apreciação.

Mais outros 10 alunos receberam um certificado de participação e um mimo preparado pelo Lions Clube de Mandaguari.

A entrega foi Coordenada pela CaL Suely Marostica Stroher, com a participação das CasL Marlene Neves, Sandra Dantas, Cristiane Afonso, dos CCLL PDG Ari Stroher e Sebastião Alexandre (que também é vereador), além da Direção e professoras do CEVEC.

O Lions Internacional promove esse concurso há 35 anos, visando mostrar a importância da paz mundial aos jovens de todo mundo. Mais de 600.000 alunos, de 11 a 13 anos de idade, participam anualmente do Concurso do Cartaz sobre a Paz, em Mandaguari, 300 jovens participaram do enclave.

Para o Ex-Governador do LIONS do Distrito LD-6, Ari Stroher, o concurso do Cartaz sobre a Paz é de fundamental importância nestes momentos de conflitos mundiais, a exemplo das Guerra da Rússia com a Ucrânia e do Oriente Médio, que leva milhões de crianças, jovens e adultos, a um nível de sofrimento extremo.