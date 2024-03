PRF apreende cigarros contrabandeados escondidos em carga de alho

No início da tarde desta quinta-feira, (07), por volta das 12h30, na PR-317, próximo à entrada do aeroporto de Maringá, a PRF apreendeu cerca de 150.000 (cento e cinquenta mil) maços de cigarros contrabandeados do Paraguai, escondidos atrás de uma carga de alho.

Policiais Rodoviários Federais perceberam que o condutor de uma carreta SCANIA/T113 baú, com placas de Foz do Iguaçu-PR, demonstrou conduta evasiva no trânsito ao perceber a presença da viatura da PRF.

Diante disso, os policiais deram ordem de parada ao condutor e realizada a abordagem. Em fiscalização no compartimento de carga (baú), os policiais encontraram escondidos atrás de uma carga de alho, a carga de cigarros oriundos do Paraguai.

O condutor, um homem com 60 anos, disse aos policiais que reside em Ciudad del Este – PY, e que foi contratado para pegar o carregamento em Foz do Iguaçu-PR e levá-lo até o Estado do Espírito Santo, onde após a entrega, receberia determinada quantia em dinheiro. Disse também, que como forma de dissimular o transporte dos cigarros contrabandeados, houve o carregamento de aproximadamente onze mil quilos de alho.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado, junto com a combinação de veículos e as cargas apreendidas, à Delegacia da Polícia Federal em Maringá.

Em tese, ele responderá pelo crime de contrabando, que comina pena de reclusão de 2 a 5 anos.

Fonte PRF