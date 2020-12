PRF apreende pasta base de cocaína em Mandaguari

O condutor foi preso em flagrante. Contra ele havia ainda um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas

No início da tarde desta segunda-feira (28), por volta das 12h30, no km 201 da BR 376, em frente a Unidade Operacional da PRF em Mandaguari, agentes da PRF abordaram um veículo GM Astra com placas de Foz do Iguaçu, conduzido por um homem de 47 anos, acompanhado do filho de 11 anos.

Iniciado a fiscalização, constatou-se haver um mandado de prisão para este condutor, expedido pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Em 2015 ele foi preso em Bento Gonçalves/RS, por tráfico de drogas.

Após a identificação dos ocupantes, os agentes iniciaram a checagem no veículo, onde constataram tabletes de pasta base de cocaína acondicionados dentro das portas do veículo. Ao todo 10 tabletes que pesaram 10,750 kg.

Em valores de mercado no Brasil, essa droga pode ultrapassar 1,3 milhões de reais.

Segundo condutor, ele pegou a droga em Foz do Iguaçu, região oeste do Estado e tinha como destino Londrina. Pelo transporte criminoso receberia determinada quantia em dinheiro.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, já o filho, encaminhado ao Conselho Tutelar, ambos em Mandaguari.

Ele responderá novamente por tráfico de drogas que tem pena que varia 5 a 15 anos de reclusão.