PRF recupera em Campo Mourão veículo furtado em Americana/SP

O condutor foi preso em flagrante

Na tarde deste sábado (10), por volta das 16h, no km 349 da BR 369, município de Campo Mourão, policiais rodoviários federais realizavam uma fiscalização focada no combate à criminalidade quando abordaram um veículo Hyundai HB20 com placas de Oliveira/MG.

Iniciado a fiscalização os policiais perceberam imperfeições nos sinais identificadores desse veículo. Houve o aprofundamento com a identificação veícular e os PRFs descobriram que esse veículo foi furtado em Americana, no estado de São Paulo, no dia 05 de outubro de 2023.

O condutor, um rapaz de 26 anos, disse aos policiais que tinha comprado o automóvel de um parente no dia 10 de janeiro de 2024, em Mamborê/PR, mas que não realizou a transferência de propriedade pois não tinha terminado de quitá-lo. Alegou ainda desconhecer a origem criminosa desse veículo.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Campo Mourão.

Em tese, ele responderá criminalmente por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.