Produtores de Mandaguari entre os finalistas do Concurso Café Qualidade Paraná

Os trinta e um lotes finalistas do Concurso Café Qualidade Paraná 2022 serão submetidos à prova de xícara na sede de pesquisa do IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar-Emater), em Londrina, nesta quarta e quinta-feira (9 e 10). E os irmãos Fernando e Paulo Sergio Lopes estão entre os finalistas da categoria Café Natural. Os vencedores serão anunciados no próximo dia 24, em solenidade no Cine Teatro Fênix, em Apucarana.

O certame é uma realização da Câmara Setorial do Café, juntamente com o IDR-Paraná, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná (Seab) e a Associação dos Engenheiros-Agrônomos de Londrina. O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) é um dos patrocinadores.

Os lotes finalistas chegam nesta etapa do certame depois de superarem cerca de 100 produtores que iniciaram as seletivas nas diversas regiões produtoras do Estado. Esta é a 20ª edição do concurso, que tem como objetivo valorizar e promover o café especial produzido no Paraná, de acordo com Paulo Sérgio Franzini, secretário-executivo da Câmara Setorial do Café.

Após avaliação preliminar da conformidade dos lotes, com os critérios definidos no regulamento, e superada a etapa de avaliação física com base na Classificação Oficial Brasileira (COB), uma equipe de provadores experientes avalia as características de bebida dos lotes que seguem na disputa.

Assessoria PMM.