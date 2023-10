Tempo segue instável no Paraná, segundo o Simepar

Nesta quinta-feira o tempo segue bastante instável no Estado, ainda em função da presença de um sistema frontal na altura do Sul do Brasil. Em vários setores as chuvas ocorrem a qualquer momento do dia, com possibilidade de tempestades. Expectativa da precipitação ser mais expressiva entre o leste e o norte do Paraná, ou seja, no litoral, RMC, parte dos Campos Gerais e no norte pioneiro. No oeste e sudoeste, setores onde tivemos várias tempestades na quarta-feira, é baixa a condição para chuvas significativas.