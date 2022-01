Tiago Amaral participa de liberação de recursos para Apucarana e região

No pacote de R$ 85 milhões anunciado pelo governador Ratinho Junior estão contemplados municípios representados pelo deputado Tiago Amaral junto ao Governo do Estado.

Apucarana, que está completando 78 anos, foi um deles. Recebeu a autorização para homologação de um Meu Campinho que será instalado no Loteamento Biguaçu. Rio Bom também foi beneficiado com um Meu Campinho por ação de Tiago Amaral e Pitangueiras foi contemplada com equipamentos rodoviários, Cambira com veículos para a saúde, assim como Arapongas, Apucarana e Sabaudia.

O pacote de R$ 85 milhões inclui melhorias urbanas, pavimentação, habitação e construção de escolas e contou com a participação de secretários estaduais e deputados.

As cidades beneficiadas são Apucarana, Arapongas, Bom Sucesso, Borrazópolis, Kaloré, Mauá da Serra, Novo Itacolomi, Sabáudia, São Pedro do Ivaí, Jandaia do Sul, Califórnia, Marumbi, Cambira, Faxinal, Rio Bom, Cruzmaltina, Rosário do Ivaí e Lidianópolis. O anúncio ocorreu no 10º Batalhão de Polícia Militar do Paraná.

“Esses recursos nós conseguimos no ano passado e estavam em andamento nas secretarias, são pedidos que recebemos de prefeitos e lideranças’, explicou Tiago Amaral.