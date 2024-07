Tragédia em Foz: Casa pega fogo e três mulheres morrem

Na madrugada desta quarta-feira (17), um incêndio devastador atingiu uma residência no bairro Jardim Lancaster II, em Foz do Iguaçu, região Oeste do Paraná. Infelizmente, o fogo resultou na perda de três vidas femininas.

Por volta das 00h30, os bombeiros foram acionados e se dirigiram ao local, encontrando a casa completamente tomada pelas chamas. Após controlar o incêndio, os socorristas encontraram três corpos. Um deles estava na cozinha, e os outros dois no quarto. As vítimas, todas mulheres, tinham idades entre 55 e 77 anos.