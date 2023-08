Tragédia no Esporte: Dois pilotos morrem durante prova em Cascavel

Dois pilotos perderam a vida em um trágico acidente ocorrido neste domingo (27) durante o Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, realizado em Cascavel, no oeste do Paraná.

O piloto André Veríssimo Cardoso, de 42 anos, foi atropelado na pista logo após a largada, no início da primeira volta. Já o condutor da outra moto envolvida no acidente, Érico Veríssimo da Rocha, de 38 anos, também sofreu ferimentos graves. Infelizmente, ambos não resistiram aos ferimentos.

A confirmação dos falecimentos foi feita pela assessoria oficial do Moto 1000 GP, responsável pela organização do evento. É importante ressaltar que, apesar de compartilharem o mesmo sobrenome, os pilotos não possuíam parentesco.

Após o incidente, a direção de prova decidiu suspender todas as atividades no circuito, sem previsão de retomada. A organização do Moto 1000 GP emitiu um comunicado oficial lamentando profundamente o ocorrido e expressando solidariedade aos familiares e amigos das vítimas.