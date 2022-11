Trecho da BR-376 atingido por deslizamento pode desabar

As buscas pelas vítimas do desmoronamento que aconteceu na km 669 da BR-376, no Litoral do Paraná, devem continuar nesta quarta-feira (30). No entanto, a situação pode ficar ainda mais delicada, pois, de acordo com a Defesa Civil, o trecho da rodovia atingido pelo deslizamento de terra corre risco de desabar.

Pelo menos 15 automóveis e seis caminhões foram carregados pela terra que deslizou sobre a rodovia.

De acordo com o Coordenador da Defesa Civil do Paraná, coronel Fernando Shunig, o trecho da rodovia está totalmente instável.

“Essa terra tem um peso muito grande sobre a pista, e uma pista que está sobre uma região suspensa, correndo o risco, inclusive, de desabar a pista. É um cenário muito complexo de ser trabalhado”, disse Shunig.

Com informações do G1