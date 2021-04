Veículo furtado é recuperado em Jandaia e dois são presos

No início da tarde desta sexta-feira (23), após um trabalho conjunto entre a Policia Civil e a Policia Militar de Jandaia do Sul, foi averiguada uma denúncia relativa a um veículo que estaria sendo negociado em troca de entorpecentes.

O veículo se trata de um Citroen XSara Picasso, de cor preta.

Conforme o Tenente Thiago, desde a manhã equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar estavam em busca do veículo, com patrulhamentos e observações e durante a tarde o carro foi encontrado no Jardim Esmeralda, sendo abordados dois masculinos, um de 40 e um de 51 anos, que foram revistados e dada voz de prisão, pois o veículo em questão constava alerta de furto.

O veículo e os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul e agora encontra-se à disposição da Justiça.