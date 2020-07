Na manhã de quinta-feira (23), investigadores da Delegacia de Mandaguari estouraram um ponto de tráfico de drogas no bairro Jardim Cristina. No local, que haviam varias denúncias no disque 181, os policias apreenderam 40 papelotes de cocaína escondidos dentro de sofá, que totalizou 25 gramas.

Foram conduzidos para a delegacia o autor e sua namorada, que agora estão a disposição da Justiça.