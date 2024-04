Jovem é executado com mais de 25 tiros em Apucarana

Segundo o delegado Ricardo Monteiro, da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, o crime foi praticado por dois homens, que chegaram a um lava-car, localizado no Jardim Apucarana, em uma moto.

O jovem de 22 anos morto a tiros foi identificado pela Polícia Civil como Bruno Aleikseivz. Ele foi ao lava-car com o intuito de lavar a moto, quando foi surpreendido pelos autores do crime.

Segundo o delegado, não resta dúvidas que se trata de uma execução. “Foram entre 25 e 30 tiros“, reforçou.

Na hora do crime, dois funcionários estavam no local. Um na frente, em horário de almoço, e outro dentro do estabelecimento. Eles conseguiram se esconder e não foram atingidos.

As informações são do TnOnline