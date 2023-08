Após brigar com marido, mulher coloca fogo na própria casa no PR

Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para combater um incêndio ocorrido na noite de quinta-feira (10) em uma residência na rua Mato Grosso, região da vila Ana Rita em Ponta Grossa. O incêndio foi provocado por uma mulher de 43 anos na própria casa. As informações são do portal aRede.

O caso por volta das 20h30 e destruiu boa parte da residência, a moradora paresenta sinais visíveis de embriaguez, teve apenas algumas escoriações e foi levada à UPA Sant’Ana.

De acordo com informações apuradas no local, a mulher admitiu que provocou o incêndio por conta de uma briga com o marido, que não foi localizado pelos Bombeiros.

Segundo ela, os dois estavam bebendo e, durante uma discussão, o homem teria a agredido, o que motivou ela a tentar queimá-lo – assim como a residência em que os dois viviam.

Ao ouvir os gritos da confusão, um vizinho chegou a pular o muro da casa e ir até o local para tentar ajudar, mas o homem já não estava mais lá e a mulher estava visivelmente transtornada.

Após pouco mais de uma hora de trabalhos intensos, com duas viaturas e também as equipes do Siate para atender a moradora da residência, os Bombeiros conseguiram conter as chamas e evitar que o fogo se alastrasse pelas casas vizinhas.

