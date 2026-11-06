Após tornado13,1 mil unidades consumidoras ainda permanecem sem energia elétrica em Maringá

A Companhia Paranaense de Energia (Copel) divulgou, na manhã desta sexta-feira (6), um novo balanço sobre os estragos provocados pelo tornado que atingiu Maringá. Mesmo com o avanço dos trabalhos, aproximadamente 13,1 mil unidades consumidoras ainda permanecem sem energia elétrica, quatro dias após o fenômeno climático.

De acordo com o boletim da companhia, atualizado às 7h30, o fornecimento já foi restabelecido para 74,9 mil unidades consumidoras, o equivalente a 85,1% do total de clientes afetados. Somente durante a noite de quinta-feira (5) e a madrugada desta sexta-feira, cerca de 3 mil consumidores tiveram a energia religada.

A operação de recuperação da rede elétrica mobiliza aproximadamente 1.100 profissionais, que atuam em diferentes regiões do município, principalmente nos pontos onde os danos foram mais severos.

Tornado destruiu 484 postes

Um dos números que chama a atenção no levantamento da Copel é a quantidade de estruturas danificadas. Até o momento, foram contabilizados 484 postes quebrados durante a passagem do tornado, que atingiu Maringá na madrugada de segunda-feira (2), com intensidade F2.

As equipes trabalham na substituição dos postes destruídos, instalação de novos equipamentos e reconstrução dos circuitos de distribuição de energia.

A companhia informou que os serviços continuarão de forma ininterrupta até que todos os consumidores afetados tenham o fornecimento restabelecido. Entretanto, o boletim divulgado nesta sexta-feira não apresenta uma previsão exata para a conclusão dos trabalhos.