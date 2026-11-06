Prefeitura de Mandaguari adia reinauguração do Paço Municipal

A Prefeitura de Mandaguari, por meio da Secretaria Municipal de Governo, informou que a reinauguração do Paço Municipal Manoel Donha Sanches, inicialmente prevista para esta sexta-feira (6), às 13h, foi adiada.

A decisão ocorre devido à impossibilidade de conclusão da instalação do novo padrão de energia elétrica pela Copel. Segundo a companhia, o grande volume de serviços na região, ocasionado pelas condições climáticas, impactou o cronograma de execução dos trabalhos.

Uma nova data para a cerimônia será divulgada posteriormente pela Administração Municipal.

Até a realização da reinauguração, o atendimento e o funcionamento da Prefeitura de Mandaguari continuarão normalmente nas instalações da Fafiman, Bloco 2.