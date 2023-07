O avião que havia desaparecido na região da Serra do Mar, no Paraná, foi encontrado na tarde desta sexta-feira (7), de acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB).

A aeronave foi localizada perto do Pico Canavieiras, no litoral do estado.

Após cinco dias de buscas, foram encontrados dois corpos, mas ainda não há informações sobre o terceiro desaparecido. O avião havia saído de Umuarama com destino a Paranaguá.