Cemitério de Marumbi é alvo de ladrões

Conforme a PM, o coveiro do cemitério da cidade de Marumbi informou que saiu do serviço no dia anterior por volta das 16h, onde tudo se encontrava em estado de normalidade e na manhã de sábado (27), ao chegar para trabalhar por volta das 07h verificou que houve furtos em aproximadamente 50 túmulos.

Foram subtraídos objetos de metal e cobre.

Segundo uma testemunha, há aproximadamente um ano e meio teria ocorrido um furto semelhante no local e ressalta também ter uma estrada de terra atrás do cemitério que poderia facilitar a ação.

A equipe policial realizou patrulhamento nas proximidades e buscou por câmeras para possível reconhecimento dos autores, mas no momento nada foi localizado.