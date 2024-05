Pedestre morre atropelado na BR-376 em Sarandi

Na madrugada deste sábado (11), por volta das 00h01, no km 183,5 da BR 376, em Sarandi-PR, no sentido Maringá a Londrina, ocorreu um sinistro de trânsito do tipo atropelamento de pedestre.

Um rapaz, que não portava documentos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Veículo envolvido: I/PEUGEOT 308 ACTIVE, com placas de Marialva.

Condutor: um homem de 49 anos, que não teve ferimentos.

Foi realizado o teste de etilômetro no condutor do veículo atropelador, com resultado negativo para a ingestão de bebidas alcoólicas.

A vítima em óbito foi encaminhada ao IML de Maringá.

Compareceram no local além da PRF, o Corpo de Bombeiros, SAMU, IML e Polícia Cientifica.