POLÍCIA MILITAR REALIZA APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE COCAÍNA E CRACK

Equipe RPA foi informada que dois indivíduos teriam pulado para dentro de uma borracharia localizada as margens da BR-376 em Marialva. Sendo assim, no local foi realizado vistoria externa do imóvel e nada localizado.

Diante da suspeita de estar ocorrendo um furto ao estabelecimento, esta equipe policial adentrou ao pátio e realizou uma varredura, sendo que aos fundos do local existia um semi-reboque em estado de abandono com a porta traseira entreaberta. Esta equipe ao vistoriar o interior do baú visualizou vários tabletes empilhados e embalagens plásticas rasgadas. Sendo assim, observado os tabletes foi constatado se tratar de cocaína e crack. Diante do valor da carga e eventual represália foi acionado de imediato a equipe ROTAM 3 Cia e Oficial CPU que se fizeram presentes no local.

Já na Delegacia de Policia de Marialva foi pesado o entorpecente, sendo o total de 196 kg de Crack e 56 kg de cocaína.

Por fim, todo entorpecente foi apreendido e entregue na Delegacia de Marialva.