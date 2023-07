Com aporte de R$ 29 milhões, Estado dá início à maior renovação de frota da história do Siate

(AEN) O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), deu início nesta segunda-feira (03) à maior renovação da frota de ambulâncias da história do Corpo de Bombeiros do Paraná. Ao todo, serão R$ 29,8 milhões destinados à distribuição de 60 veículos pelo Estado, que integrarão a estrutura do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência).

O primeiro destes repasses aconteceu na sede do Corpo de Bombeiros em Curitiba, onde foram distribuídas as 15 primeiras ambulâncias do pacote com a participação do secretário Beto Preto e do comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Manoel Vasco de Figueiredo Junior. Também estava presente o chefe da Casa Militar, tenente-coronel Sérgio Vieira.

Apenas nesta ação inicial, o investimento foi de R$ 7,4 milhões, com um custo unitário de R$ 498 mil. Os veículos entregues já estão prontos para operação, contando com kits completos de atendimento.

O secretário Beto Preto comemorou a entrega das ambulâncias e explicou a importância desta renovação. “O afinco e a determinação dos bombeiros é a marca desta categoria nos atendimentos pré-hospitalares do Paraná. Esta é uma ação importante que irá reforçar a rede de urgência e emergência no Estado”, disse ele. “Ao todo, serão 60 ambulâncias entregues ao Siate e este é o pontapé inicial para essa ampliação em atendimento”, acrescentou.

O coronel Vasco ressaltou a parceria com o Estado e celebrou o repasse, ao afirmar que os bombeiros são o símbolo do altruísmo em momentos de emergência. “Expresso minha gratidão à Sesa, que tem cultivado uma parceria benéfica para a sociedade. Essa união de esforços demonstra o reconhecimento da importância do trabalho conjunto entre as instituições e estaremos ainda mais preparados para prestar socorro aos nossos cidadãos”, afirmou.

MUNICÍPIOS – As 15 primeiras ambulâncias atenderão o Siate de Curitiba, São José dos Pinhais, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Jacarezinho, Cascavel, Apucarana, Lapa, Campo Largo, Pato Branco, Colombo, Campina Grande do Sul, União da Vitória e Irati.