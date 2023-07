Detran-PR reforça importância da manutenção dos veículos para uma viagem de férias tranquila

Além dos cuidados prévios com o veículo, outras orientações são dadas pela autarquia, como a responsabilidade nas estradas, obediência à legislação de trânsito, uso do cinto de segurança e o transporte adequado de crianças.

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) reforça a orientação aos motoristas para a manutenção correta dos veículos e responsabilidade dos motoristas nas estradas, principalmente neste período de férias escolares em que as famílias aproveitam para viajar. A manutenção garante uma viagem tranquila e segura, prevenindo transtornos.

Fazer a revisão prévia auxilia na identificação e correção de problemas mecânicos antes que eles se tornem mais graves ou causem contratempos. Além disso, a manutenção adequada contribui para o desempenho eficiente do veículo e a redução do consumo de combustível.

A educadora da Escola Pública de Trânsito do Detran-PR, Dayana Cavalli, orienta sobre os cuidados antes de viajar. “Vale lembrar que a revisão deve ser periódica, conforme manual do veículo. Em caso de viagens, mesmo com a manutenção em dia, um check-up antes de pegar a estrada não deve ser opcional e sim obrigatório”, afirma.

Os principais itens a serem verificados são pneus, alinhamento e balanceamento das rodas, sistema de freios, suspensão, fluidos, luzes do painel, sistema elétrico e itens de segurança (macaco, chave de roda e triângulo).

“Para garantir as boas condições de uso do veículo, alertamos que a revisão deverá ser realizada em um oficina de confiança, com profissionais qualificados. Seguindo essas dicas, os viajantes estarão mais preparados e poderão desfrutar com mais tranquilidade o percurso”, afirma Dayana.

O diretor-presidente do Detran-PR, Adriano Furtado, destaca que, além da questão do veículo, há responsabilidade dos motoristas em relação a atitudes e à legislação de trânsito.

“O fluxo de veículos nas estradas aumenta significativamente neste período. Muitos acidentes são causados devido à imprudência dos condutores, seja por excesso de velocidade ou por insistir em consumir bebidas alcoólicas e pegar a direção. Por isso o alerta, para que obedeçam à legislação de trânsito, ressalta.

Outras orientações do Detran-PR são: verificar se o cinto de segurança está disponível para todos os ocupantes e não apenas para os passageiros da frente; atenção ao transporte adequado de crianças, com o bebê conforto, assento ou cadeirinha para viagem, indicados a cada faixa etária conforme o Código de Trânsito Brasileiro; nunca dirigir falando ao celular; transportar animal de estimação no banco traseiro e usando o equipamento adequado de retenção, cinto de segurança, grade divisória ou caixa de transporte

Com AEN