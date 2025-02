Em parceria com deputados, Governo começa entrega de 209 novos ônibus para a educação

(Agência Estadual)

O governador Calos Massa Ratinho Junior iniciou nesta segunda-feira (10) a entrega dos 209 novos ônibus escolares adquiridos para uso no programa Caminho da Escola. Em evento no Parque da Ciência Newton Freire Maia, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, foi entregue o primeiro lote de 113 veículos para atender 97 cidades.

A aquisição desses ônibus escolares foi realizada com recursos de Emenda da Bancada Federal do Paraná (RP7 n.º 71170007/2024), com contrapartida financeira do Governo do Estado. Com investimento total de R$ 91,5 milhões, cada ente foi responsável por bancar cerca de R$ 45,7 milhões.

“Para nós é um motivo de muita alegria poder fazer mais essa entrega, que na verdade é um pacote. Começamos na semana passada com os kit escolares e agora o primeiro lote de ônibus que vamos entregar ao longo dos próximos meses”, comentou o governador Ratinho Junior. “São os primeiros 113 ônibus novos, adaptados, com acessibilidade. Tudo para oferecer mais segurança e segurança para o aluno no trajeto de casa para a escola e vice-versa”.

O governador também lembrou outros investimentos feitos dentro do pacote da educação. Destacou, por exemplo, os 32 mil computadores disponibilizados para reforçar os laboratórios de informática das escolas, com “equipamentos de primeiro mundo”. Falou ainda do trabalho para assegurar um ambiente agradável para os alunos em sala de aula.

“Estamos fazendo uma grande compra e levando ar-condicionado às salas de aula. É uma inovação no Paraná. Estamos com 10 mil salas de aulas com ar-condicionado instalado e queremos chegar até 25 mil para levar mais conforto a alunos e professores”, disse Ratinho Junior.

Para o secretário da Educação, Roni Miranda, a ação é uma forma de ampliar a luta contra a evasão e as faltas dos alunos durante o ano letivo. “Vamos ajudar os municípios a transportarem os alunos com qualidade. Em torno de quase meio milhão de estudantes serão transportados por esses veículos”, avaliou. “É importante ressaltar que são ônibus com acessibilidade para cadeirantes e portadores de necessidades especiais”.

A entrega desses ônibus é fruto de uma parceria iniciada no começo da gestão com a bancada federal (deputados e senadores), na qual cada real investido em emendas pelos parlamentares tem a mesma quantia investida como contrapartida pelo governo do Estado. É essa convergência de interesses que destaca o deputado federal Toninho Wandscheer, líder da bancada paranaense na Câmara dos Deputados. “A bancada tem atendido o governo do Estado nos projetos que são de grande relevância para a educação”, falou.

Ex-prefeito de Fazenda Rio Grande, o deputado disse ainda que sabe o quanto uma ajuda como esta é importante para as administrações municipais e, principalmente, para as crianças. “São os reais beneficiários disso tudo”, resumiu.

O parlamentar prometeu ainda mais reforço no transporte escolar em 2025. Segundo ele, há a previsão de se investir outros R$ 165 milhões em emendas deste ano para a compra de ônibus escolares. “Com aporte do mesmo valor pelo governo, seriam em torno de 800 ônibus a mais para serem entregues até o fim do ano, se o governo federal fizer o pagamento dentro do prazo estipulado”, acrescentou.

MODELOS – Os 113 ônibus entregues nesta segunda-feira custaram R$ 46,4 milhões e são de dois modelos. A maior parte é do tipo ORE 1 (Ônibus Rural Escolar), com espaço para 29 alunos sentados, acessibilidade, e capacidade para transitar em estradas mais rústicas e irregulares. Cada um dos 108 veículos desse modelo custou R$ 412 mil.

Já o tipo ONUREA (Ônibus Urbano Escolar Acessível) tem como principal marca a acessibilidade, com espaço interno para cadeiras de rodas em uso e também espaço para acomodar cadeiras de roda fechadas. Comporta em torno de 21 estudantes e é voltado para trajetos asfaltados. Cada uma das cinco unidades adquiridas desse equipamento saiu por R$ 399 mil.

Os outros 96 ônibus comprados, que aguardam documentação para serem repassados aos municípios, são do modelo ORE 3 (Ônibus Rural Escolar). Maiores, eles podem transportar até 59 alunos sentados. O investimento total com esse tipo de veículo foi de R$ 45 milhões, o que significa um custo unitário de R$ 469 mil. Todos os ônibus desse pacote são da Volkswagen, com transmissão manual.

PREFEITOS – O prefeito de Matinhos, no Litoral, Eduardo Dalmora, não escondeu a felicidade em poder levar para sua cidade cinco novos ônibus escolares que, segundo ele, serão utilizados pelos alunos e também pela APAE. “Nesse momento, é de uma importância muito grande, nosso município passa por muitas dificuldades, e esses ônibus vêm ajudar muito nossos alunos”, comentou. “Esse reforço no transporte melhora muito nosso serviço! A nossa APAE hoje não tem carro de acessibilidade. E esses ônibus aqui também vão ajudar muito a nossa APAE”.

Para a prefeita de Clevelândia (Sudoeste), Rafaela Losi, o apoio do governo estadual tem sido fundamental para garantir a qualidade da educação no município. “Quero agradecer ao governador Ratinho Junior pela ousadia dele, que está investindo bastante na educação. Não é só na parte estrutural, nas escolas, nas creches, que ele está investindo pesado, mas também no transporte. Isso nos ajuda e nos dá suporte ainda melhor para que possamos transportar nossas crianças com qualidade para os seus lares”, declarou.

Ela destacou ainda a construção de uma nova escola na cidade e o investimento em esporte como outras ações do Governo do Estado em prol do município. “Ajuda o município a se desenvolver e progredir. O governador tem contribuído muito para para melhorar a vida das pessoas nos municípios”, finalizou.

MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS – O município de Matinhos receberá cinco desses veículos. Outras 12 cidades terão direito a dois ônibus cada: Andirá; Antônio Olinto; Diamante do Norte; Guaraqueçaba; Jussara; Matelândia; Pinhão; Porto Amazonas; São José dos Pinhais; Tapejara; Telêmaco Borba; Turvo. E uma unidade será disponibilizada para as demais localidades contempladas: Agudos do Sul; Altamira do Paraná; Alto Paraná; Arapoti; Arapuã; Bandeirantes; Bituruna; Boa Esperança; Boa Esperança do Iguaçu; Boa Ventura de São Roque; Cafezal do Sul; Cambará; Castro; Chopinzinho; Cianorte; Clevelândia; Colombo; Congonhinhas; Coronel Domingues Soares; Cruzeiro do Iguaçu; Curiúva; Diamante do Oeste; Flor da Serra do Sul; Floraí; Foz do Iguaçu; Guaíra; Guairaçá; Guaraci; Honório Serpa; Icaraíma; Imbituva; Inácio Martins; Indianópolis; Iporã; Itambaracá; Itapejara do Oeste; Jaguariaíva; Jandaia do Sul; Janiópolis; Japira; Joaquim Távora; Laranjal; Laranjeiras do Sul; Leópolis; Lidianópolis; Lobato; Mandaguaçu; Marilena; Mariluz; Marquinho; Mato Rico; Mercedes; Morretes; Nova Esperança do Sudoeste; Paranavaí; Pérola do Oeste; Piraquara; Pitanga; Planaltina do Paraná; Presidente Castelo Branco; Prudentópolis; Quatiguá; Quedas do Iguaçu; Quinta do Sol; Reserva; Reserva do Iguaçu; Rio Azul; Rio Branco do Ivaí; Rio Negro; Santa Helena; Santa Isabel do Ivaí; Santa Mariana; Santo Antônio da Platina; Santo Antônio do Sudoeste; São Jerônimo da Serra; São João do Caiuá; São Miguel do Iguaçu; Sengés; Sertaneja; Siqueira Campos; Tibagi; Toledo; Tuneiras do Oeste; e Xambrê.

PRESENÇAS – Estiveram presentes na solenidade também os deputados federais Geraldo Mendes, Aliel Machado e Tião Medeiros; o secretário chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega; o secretário do Planejamento, Guto Silva; o secretário da Ciência, Tecnologia, e Ensino Superior, Aldo Bona; o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex; a diretora do Fundepar, Eliane Teruel; e os deputados estaduais Alexandre Curi (presidente da Alep), Hussein Bakri, Márcia Huçulak, Mara Lima, Delegado Tito Barrichello, Jairo Tamura, Luiz Claudio Romanelli; Doutor Leônidas, entre outras autoridades.