Homem morre ao tentar fugir da Polícia e colidir caminhonete em poste

Na manhã do dia 02/11, a Polícia Militar foi acionada para atender uma situação de ameaça e direção perigosa em um posto de combustível, na Avenida Morangueira em Maringá.

Ao chegar ao local, os policiais constataram que se tratava de um homem, em um veículo S10, que estaria ameaçando as pessoas, além de realizar diversas manobras perigosas dentro do pátio do estabelecimento comercial.

Diante do exposto, foi dada voz de abordagem ao cidadão, utilizando-se de sinais sonoros e luminosos, momento em que este começou a realizar manobras evasivas da equipe policial, não acatando a ordem de parada e fazendo menção de estar armado, evadindo-se do local,

A equipe policial, então, iniciou acompanhamento tático, com apoio das demais equipes que tentaram realizar o cerco nas proximidades. Em dado momento, foi possível tentar novamente uma abordagem, vindo os policiais a desembarcarem da viatura, quando o cidadão veio em direção ao policial com seu veículo, sendo então realizado disparos de arma de fogo para evitar que o cidadão avançasse com o veículo contra os policiais.

Em seguida, o cidadão continuou empreendendo fuga quando perdeu a direção do veículo, colidindo com um poste e vindo a capotar o automóvel. As equipes policiais fizeram o primeiro atendimento, acionando imediatamente o SAMU, que constatou diversas escoriações no corpo do rapaz, pois o mesmo não utilizava o cinto de segurança, vindo a óbito no local.

A Polícia Militar informa que todas as medidas foram tomadas e os fatos da ocorrência serão apurados através de Inquérito Policial Militar.

Comunicação Social do 4º BPM