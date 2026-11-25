Um homem de 62 anos procurou o destacamento da Polícia Militar de São Pedro do Ivaí na tarde de terça-feira (24), após perceber que seu cartão bancário havia desaparecido e que diversas transações não autorizadas tinham sido realizadas.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima percebeu a falta do cartão vinculado ao Banco do Brasil e foi até a agência bancária para solicitar um extrato das movimentações.

Na consulta, constatou que, entre as 7h de segunda-feira (23) e as 10h34 de terça-feira (24), foram realizadas 62 transações, totalizando um prejuízo aproximado de R$ 1.600.

As compras foram efetuadas em estabelecimentos comerciais do próprio município. O homem informou à polícia que o cartão não possuía senha cadastrada para as transações, sendo utilizado por meio de pagamento por aproximação.

A vítima suspeita que o cartão tenha sido furtado por uma pessoa conhecida pelo nome de “XXXX”, mas não soube fornecer mais detalhes sobre a identificação.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e orientou o homem a apresentar os extratos bancários e demais informações à Polícia Judiciária, que poderá apurar o caso.