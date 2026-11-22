A intensificação de um sistema de baixa pressão sobre o Paraguai e o avanço de uma frente fria pelo oceano, contribuem para elevar os índices de instabilidade durante este domingo no Paraná. Nesse cenário, as chuvas avançam sobre todas as regiões, com risco para temporais (chuva expressiva, raios e rajadas de vento fortes) em todo o estado. O tempo permanece abafado, mas as temperaturas sobem menos em relação aos últimos dias. No Noroeste e Norte, os termômetros chegam aos 29-30 ºC, enquanto nas demais regiões ficam em torno dos 25 ºC.

Na segunda-feira, os índices de instabilidades seguem elevados em todo Paraná. O risco para tempestades com ventos fortes, granizo e muitos raios, persistem ao longo do dia, com maior intensidade a partir do final da manhã e à tarde. A sensação de abafamento permanece em todos os setores