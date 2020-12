O acidente ocorreu na tarde deste sábado (19) no entroncamento da BR-376 e PR-444 em Mandaguari.

O Marcelo do guincho, passava pelo local no momento do acidente e protegeu a vítima para que os veículos não a atropelassem.

Marcelo também nos informou, que na sequência, passou uma ambulância do SAMU, que estava transportando um paciente para Arapongas e prestaram os primeiros atendimentos.

O SAMU aéreo foi acionado para transportar a vítima.

