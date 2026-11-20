Um homicídio foi registrado na noite de quinta-feira (19), na região da Estrada do Taubaté, zona rural de Jandaia do Sul, nas proximidades da Igreja do Taubaté. Um homem de 31 anos morreu após ser atingido por um golpe de faca na região do tórax.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 23h27, após relatos de que um homem havia sido ferido por arma branca e estaria morto no local.

Ao chegar, os policiais fizeram contato com uma mulher de 31 anos, que relatou estar na residência da vítima quando seu esposo, também de 31 anos, chegou ao imóvel armado com uma faca. Segundo o relato, o homem teria desferido um golpe na região torácica do morador, que estava deitado no sofá.

Na sequência, a mulher afirmou que, alegando agir em legítima defesa, pegou outra faca e desferiu golpes contra o próprio marido, não sabendo precisar quais regiões do corpo foram atingidas. Após a situação, o homem deixou o local utilizando uma motocicleta.

Equipes da Defesa Civil e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, mas, ao chegarem, constataram que o morador já estava em óbito.

Posteriormente, a Polícia Militar recebeu informações de que o esposo da mulher estaria ferido em sua residência. Uma equipe de apoio, juntamente com o SAMU, foi até o endereço e encontrou o homem com ferimentos perfurocortantes no peito e nas costas. Ele foi estabilizado e encaminhado ao hospital, apresentando quadro considerado grave, com suspeita de hemorragia interna.

Diante da situação, o homem permaneceu sob custódia policial no hospital, por suspeita de envolvimento no homicídio, aguardando condições médicas para ser apresentado à Polícia Judiciária.

A mulher recebeu voz de prisão pelos golpes desferidos contra o esposo e foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul, onde, segundo a PM, confirmou ter desferido os golpes de faca.

Durante os trabalhos no local, foram encontradas e apreendidas três facas na área externa da residência, sendo que uma delas apresentava manchas aparentemente de sangue. Os objetos foram encaminhados para exames periciais.

A Polícia Científica, o perito criminal, a técnica de perícia e o agente de remoção do Instituto Médico-Legal (IML) estiveram no local para realizar os procedimentos necessários e recolher o corpo.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias do homicídio e a dinâmica dos fatos.