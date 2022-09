A ocorrência foi registrada na madrugada desta terça-feira (27) em Cambira.

A equipe policial foi até a Rua Curitiba, onde a solicitante relatou que recebeu uma ligação de um número privado, onde falaram que tinham sequestrado sua filha, e queriam um resgate.

Foi depositado via pix R$ 1 mil na conta do estelionatário e só após a transferência foi feito o contato com a filha onde ela atendeu e a solicitante notou que era um golpe.