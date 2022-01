Mulher relata que rapazes injetaram substância nela

Data do Registro: 03/01/2022 15h44 Endereço: RUA URUGUAI, 67, CENTRO – CAMBIRA Natureza Atendimento: AMEACA

Conforme a PM: Relata a requerente que vem sofrendo ameaça, porém não sabe informar quem seria os autores, pois as ligações são feitas de números privados e, que na data de 29/12/2021, foi atacada por dois rapazes, os quais injetaram alguma substância via intramuscular, sendo necessário ser encaminhada ao UPA da cidade de Apucarana.

As ameaças também foram feitas há sessenta dias. Na ocasião, os mesmos indivíduos disseram que iria acertar as contas com a depoente. Ela relatou que desconhece qualquer situação que levaria alguém a se vingar dela, bem como não conhece os rapazes que fizeram isso.

Diante dos fatos, foi feito o BOU e orientado a vítima.