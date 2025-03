Polícia Militar de Cambira é acionada para verificar queima de material em estrada

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Cambira às 14h44 desta quinta-feira (6).

Conforme a PM, a equipe policial militar recebeu uma denúncia anônima que na Estrada da Gabiroba havia alguns indivíduos queimando fios no leito da estrada e que a fumaça estava densa e poluindo o local. Foi verificado a presença de dois homens e uma mulher efetuando a queima de resíduos, tubos plásticos com alumínio em seu interior.

Na abordagem foram identificados os envolvidos de 62, 34 e 42 anos.

Foram queimados na estrada aproximadamente quatro bags do material e ainda restaram para queima mais três bags e ficou no local um bag de resíduo da queima do material.

Foi verificado junto a equipe de Jandaia do Sul e o material seria proveniente do centro de vivência dos trabalhadores da construção do contorno de Jandaia do Sul. O veículo que levou o material e os envolvidos até o local estava em péssimo estado de conservação, um Ford Del Rey Belina L apresentando ainda pendências junto ao DETRAN, sendo apreendido após lavradas as devidas notificações e encaminhado ao pátio do destacamento policial militar de Cambira.

