PRF dá início à Operação Carnaval 2025 no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) dará início, no dia 28 de fevereiro (sexta), à Operação Carnaval 2025, com ações intensificadas de fiscalização e conscientização nas rodovias federais. A iniciativa, que se estenderá até o dia 5 de março, faz parte do Programa Rodovida 24/25 e tem como objetivo reduzir o número de acidentes e mortes no trânsito durante um dos períodos mais movimentados do ano. No feriado de 2024, nas rodovias federais do Paraná, a PRF registrou 114 sinistros de trânsito, 112 pessoas feridas e oito mortes.

Com o tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida”, a Operação Carnaval no Paraná reforçará a fiscalização em relação ao excesso de velocidade, um dos principais fatores de risco para acidentes graves. A PRF utilizará radares portáteis e intensificará a presença em pontos estratégicos, priorizando trechos com altos índices de ocorrências. Além disso, serão realizadas ações educativas para alertar motoristas e passageiros sobre condutas seguras no trânsito.

O reforço na fiscalização abrangerá também o combate à embriaguez ao volante, ultrapassagens indevidas e a falta do uso de dispositivos de segurança, como cinto de segurança e cadeirinhas para crianças. A PRF também contará com a colaboração de outros órgãos de segurança pública para garantir um feriado mais tranquilo para todos os viajantes.

A PRF reforça a importância da prudência ao dirigir e orienta os motoristas a planejarem suas viagens, respeitarem os limites de velocidade e evitarem a combinação de álcool e direção. O compromisso com um trânsito seguro é responsabilidade de todos.

Restrição de tráfego de veículos pesados

A Portaria DIOP/PRF nº 6, publicada em 27 de janeiro de 2025, proíbe o trânsito de veículos que necessitem de especial autorização, que excedam quaisquer dos limites regulamentares abaixo, em trechos de pista simples:

Largura máxima de 2,6 metros;

Altura máxima de 4,4 metros;

Comprimento total de 19,8 metros, e

Peso Bruto Total Combinado de 19,8 metros

Datas e horários

Data Dia Horário 28/02 sexta-feira 16 h às 22 horas 01/03 sábado 6 h ao meio-dia 04/03 terça-feira 16 h às 22 horas 05/03 quarta-feira 6 h ao meio-dia

Novos radares



A partir do dia 27 (quinta), 24 novos radares entram em operação em trechos de Curitiba, Campo Largo, São Luiz do Purunã, Teixeira Soares, Irati, Imbituva, Prudentópolis, Araucária e Lapa. A PRF definiu os pontos de instalação, enquanto que a concessionária implantou e mantém os radares. Confira os locais acessando https://www.gov.br/prf/pt-br/assuntos/fiscalizacao-de-velocidade/radares-fixos .

Horários de pico



Levantamentos das concessionárias apontam para o aumento significativo do fluxo de veículos no feriado, podendo atingir mais de 1 milhão de veículos circulando pelas rodovias federais paranaenses. Por isso, a PRF orienta que os motoristas evitem os horários de pico, que são aqueles no período da tarde da véspera da saída do feriado e na manhã no dia do feriado (28/02 e 01/03). No retorno, também deve-se observar esses horários a partir da véspera da quarta-feira de cinzas.

Para isso, a PRF mantém um canal no WhatsApp, onde são informadas em tempo real as condições das rodovias federais do estado e pode ser acessado aqui.

Orientações da PRF para um trânsito seguro

Descanse antes de dirigir: Evite a fadiga ao volante e faça pausas regulares durante viagens longas;

Mantenha a atenção total: Não utilize o celular enquanto dirige e evite outras distrações;

Respeite os limites de velocidade: Exceder a velocidade permitida aumenta o risco de acidentes graves;

Use o cinto de segurança: Todos os ocupantes do veículo devem utilizá-lo, inclusive no banco traseiro;

Não dirija sob efeito de álcool: Qualquer traço de álcool no organismo compromete os reflexos e a capacidade de reação;

Verifique as condições do veículo: Pneus, freios, faróis e demais equipamentos devem estar em boas condições;

Atenção à ultrapassagens: Realize ultrapassagens apenas em locais permitidos e com segurança;

Em caso de emergência, acione a PRF pelo telefone 191.

