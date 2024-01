Quatro pessoas são encontradas mortas dentro de veículo em Balneário Camboriú

Na manhã desta segunda-feira (1º), uma tragédia chocou a cidade de Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina. Quatro pessoas foram encontradas sem vida dentro de uma BMW estacionada na rodoviária local. A suspeita é de que as mortes tenham ocorrido devido a intoxicação por monóxido de carbono, vazamento de gás ou uso de drogas.

De acordo com informações fornecidas pelo delegado Bruno Effori ao g1, cinco jovens estavam no interior do veículo com placas de Minas Gerais, sendo três homens e duas mulheres. Infelizmente, apenas uma das mulheres sobreviveu, e as identidades dos envolvidos ainda não foram reveladas.

A sobrevivente relatou à polícia que o grupo decidiu parar para descansar devido ao intenso trânsito que enfrentaram após uma festa. Ela mencionou ter saído do veículo algumas vezes para ir ao banheiro, acreditando que seus amigos e seu namorado estavam apenas dormindo.

O delegado informou que a vítima mais velha tinha 24 anos. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal para realização de exames e aprofundamento nas investigações.