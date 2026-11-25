Um homem morreu na manhã desta quarta-feira (25), em Apucarana, após ser baleado durante um confronto com equipes da Polícia Militar na noite de terça-feira (24), em Mauá da Serra, no norte do Paraná.

De acordo com informações da Polícia Militar, a ocorrência envolveu equipes da Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) de Faxinal, vinculada à 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM), e do 10º Batalhão da Polícia Militar (10º BPM).

A ação teve início em Faxinal, após os policiais receberem informações de que dois homens teriam ido até Mauá da Serra para comprar drogas. Os suspeitos foram localizados em um GM Celta prata, nas proximidades do trevo de acesso ao município.

Durante a abordagem, os policiais encontraram uma porção de cocaína escondida em uma carteira de cigarros, no interior do veículo. Inicialmente, os ocupantes negaram a posse da droga, mas depois informaram que haviam comprado o entorpecente por R$ 50 e indicaram o endereço de onde teria saído a substância.

Com o apoio de outra equipe tática, os policiais foram até o imóvel indicado, localizado na Rua Nossa Senhora de Fátima, em Mauá da Serra. O endereço já era alvo de denúncias relacionadas ao tráfico de drogas e à posse de armas de fogo.

Conforme a versão apresentada pela Polícia Militar, ao entrarem em uma área de lazer da residência, os policiais encontraram um homem armado. Ele teria desobedecido à ordem para soltar a arma e apresentado ameaça à equipe, momento em que os militares efetuaram disparos.

O suspeito foi atingido, recebeu atendimento e foi encaminhado para uma unidade hospitalar em Apucarana, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta quarta-feira.

Apreensões

Durante a operação, foram apreendidos um revólver calibre .38, carregado com cinco munições, 38 porções de cocaína, aproximadamente 36 gramas de maconha e um aparelho celular.

Os policiais também localizaram uma motocicleta Yamaha XTZ 150 com sinais identificadores adulterados e registro de furto em Curitiba.

A Polícia Científica foi acionada para realizar os procedimentos periciais. O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes.